Украинская "Верба" мощно уничтожает оккупантов
В арсенале наших защитников немало западного вооружения. Однако есть и украинское, например, реактивная система залпового огня "Верба", прекрасно справляющаяся с поставленной задачей – уничтожать оккупантов.
Внимание Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях: карта боевых действий по состоянию на 5 августа
В сети показали видео с передовой, где защитники мастерски бьют по российским воинам ракетами из "Вербы".
Также на тему Устойчивые к РЭБ: на что способны мощные украинские беспилотники "Валькирия"
Актуальные потери врага
- С 24 февраля ВСУ удалось уничтожить 41 650 оккупантов. Только за последние сутки вражеское войско уменьшилось на 150 человек.
- За сутки украинские военные оставили оккупантов еще без 3 танков и 6 боевых бронированных машин. Урожайный был день для охоты на средства ПВО, их уничтожили аж 5.
- Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.
К слову, аналитики Института изучения войны считают, что нашим защитникам сейчас удается перехватывать стратегическую инициативу.
Также на тему – в Харьковской области мощно уничтожили россиян: смотреть видео