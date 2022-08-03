То есть может использоваться и для разведки, и для корректировки огня артиллерии. Об этом 24 каналу рассказал волонтер и соучредитель "Армия SOS" Алексей Савченко.
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По его словам, беспилотник усовершенствовали с 2016 года. Главная проблема была – это противодействие средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
С этим в принципе невозможно полностью справиться на уровне наших беспилотников, но мы неплохо его усовершенствовали и относительно устойчивы к подавлению РЕБ,
– сказал Савченко.
И сейчас "Валькирия" работает там, где многие другие беспилотники не могут.
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Что известно об украинском беспилотнике
АСУ-1 "Валькирия" – это беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения, выпускаемый компанией "Авиационные системы Украины". Он предназначен для разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня в любое время суток.
В комплекс входят три дрона, оборудование для работы днем или ночью, специальный ноутбук, выступающий наземной станцией, антенны для передачи сигнала.
Дроны весом 3,5 килограмма запускаются с рук или специальной мобильной платформы – леера, и могут провести в воздухе до двух часов при нормальной погоде.
- Аппарат разгоняется до 108 км в час.
- Поднимается на высоту до 2000 метров.
- Радиус действия – до 34 километров.
- При необходимости на БПЛА можно установить дневную камеру с разрешением 4К и десятикратным зумом, тепловизор, гиростабилационные модули.
Стоимость комплекса неизвестна, но согласно электронному ресурсу Prozorro, в декабре 2017 года 354-й учебный механизированный полк 169-го учебного центра приобрел один беспилотник вместе с необходимым оборудованием за 199,8 тысячи гривен.