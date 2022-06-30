Так, на Донбассе с помощью "Валькирии" наши защитники метко попали в состав боеприпасов к "Урагану". Его успешно уничтожили.

Кстати , ВСУ из HIMARS уничтожили состав боевиков в Перевальске: много погибших

Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов,

– написали в ОТУ "Север".

Также военные показали видео уничтожение вражеского состава.

Другие достижения ВСУ

28 июня украинские военные заявили, что ликвидировали в Харьковской области вражеский штаб. Артиллеристы "ювелирным" выстрелом уничтожили здание , в котором находилась группа кафиров. При этом здания рядом не пострадали.

29 июня наши артиллеристы нанесли удар по позициям российских войск. Им удалось обезвредить батарею самоходных артиллерийских установок "Акация".

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую минометную секцию вместе с боекомплектом.

Более 35 тысяч кафиров – ликвидированы

Украинские защитники на 30 июня уже ликвидировали 35 600 российских солдат. При этом это лишь приблизительные цифры, на самом деле потери кафиров могут быть еще более серьезными.

Сколько ВСУ уничтожили вражескую технику:

танков – 1 573 единицы,

боевых бронированных машин – 3 726 единиц,

артиллерийских систем – 790 единиц,

реактивных систем залпового огня – 264 единиц,

средств ПВО – 104 единицы,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица,

крылатых ракет – 143 единиц,

кораблей /катеров - 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единиц,

специальной техники – 61 единица.

Смотрите также – Россия подтвердила выход из Змеиного: видео