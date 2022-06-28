Удачную операцию провели бойцы разведывательно-диверсионного спецподразделения "Кракен" полка "Азов", ликвидировали в Харьковской области вражеский штаб. Видео с эффектным взрывом опубликовали в соцсетях.

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Как украинцы ликвидировали вражеский штаб

В видео видно, как украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили дом, в котором находилась группа оккупантов. При этом здания рядом не пострадали.

Украинцы уничтожили вражеский штаб: смотрите видео

Актуальные потери россиян: главное за 28 июня

По состоянию на 28 июня, украинские защитники уже ликвидировали 35 250 захватчиков. Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили:

1 567 танков,

3 703 боевые бронированные машины,

778 артиллерийских систем,

243 единицы РСЗО,

102 единицы ПВО,

217 единиц ПВО,

217 единиц самолетов,

285 вертолетов,

636 единиц беспилотников оперативно-тактического уровня,

139 единиц крылатых ракет,

14 единиц кораблей и катеров,

2 589 автомобильной техники и автоцистерн,

61 единицу специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что эти данные неточные, ведь подсчет вражеских потерь осложняют активные боевые действия.

Наибольшие потери противник понес именно на Бахмутском направлении. Заметим, что враг несет много потерь на украинской земле. А 27 июня российские оккупанты потеряли еще один ударный Ка-52.

Кроме того, утром 28 июня наши защитники обстреляли позиции россиян из тяжелой артиллерии. Об этом они написали в соцсетях.

Недавно сообщалось, что украинские защитники уничтожили очередного российского майора, причастного к бомбардировкам с Су-34. Это пилот истребителя-бомбардировщика вражеских военно-космических сил Равиль Гаттаров.

Напомним, в результате авиационных ударов 28 июня украинские защитники поразили полевой состав боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов. Они уничтожили несколько десятков боевой бронированной техники и живую силу оккупационной российской армии.

Обратите внимание – потери оккупантов по состоянию на 28 июня: смотрите видео