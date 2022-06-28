Да, утром 28 июня наши защитники обстреляли позиции россиян из тяжелой артиллерии. Об этом они написали в соцсетях.

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ВСУ продолжают наносить урон врагу

Обратите внимание, что видео было опубликовано в День Конституции Украины.

А вот и утреннее поздравление оккупантам. Утро у них начнется не с кофе, наслаждайтесь,

– написали они на своей странице.

ВСУ показали, как стряпают по врагу: смотрите видео

Актуальные потери врага

По состоянию на 28 июня, украинские защитники уже ликвидировали 35 250 захватчиков. Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там отметили, что только в течение 27 июня в ряды "двухсотых" присоединилось 250 человек.

Понесут оккупанты потерь и в технике. Так, по состоянию на сегодняшний день уничтожено:

танков – 1567 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 3704 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;

РСЗО – 243 единицы;

средства ПВО – 102 (+1) единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

корабли и катера – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц;

специальная техника – 61 (+1) единица.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Успешные атаки ВСУ на Харьковщине и на Донбассе

В Генштабе ВСУ доложили, что украинские солдаты успешно отразили попытки штурма противника в направлении Довгаловка – Залиман . Кафиры отошли. Такая же ситуация произошла и на Славянском направлении в сторону Довгенькое – Долина. Украинским военным удалось отбросить врага назад.

Аналогичная ситуация возникла и на Лисичанском направлении. Враг не оставляет попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Российские кафиры вели наступление, но украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.

На Авдеевском направлении кафиры безрезультатно пытались штурмовать в направлении Егоровка - Павловка, однако понесли потери.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео