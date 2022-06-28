О событиях на фронте сообщили в строительстве Генштаба. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.

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Наступление россиян на Славянск

В Генштабе сообщили, что российские кафиры предпринимают штурмовые действия на Славянском направлении борьбы. Конкретные бои там продолжаются у Довгенького – Долины. Враг создает все условия для себя для дальнейшего наступления. Основные силы захватчики сосредоточили именно на том, чтобы продолжать наступление в направлении Изюма – Славянска.



Карта боевых действий в Украине / Фото Liveuamap

Также российские кафиры обстреляли наши позиции по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Осуществили воздушную разведку из БПЛА вблизи населенного пункта Грушуваха. Пытались наступать в направлении Довгенькое – Долина, но наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Были артиллерийские обстрелы россиян в районах населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

Бои за Лисичанск и другие направления

По данным Генштаба, на Лисичанском направлении российские захватчики преследуют цель нанести нам урон. Поэтому кроме минометов и ствольной артиллерии били по нам еще и авиацией. Это произошло в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка.



Направление Лисичанская / Фото Liveuamap

Штурмовые действия оккупантов продолжают в направлении Волчоярка – южная окраина Лисичанского НПЗ. Бои там продолжаются.

Не отказался враг и от своих намерений контролировать трассу Бахмут – Лисичанск. Зот выяснить, в каких местах расположены наши подразделения. Поэтому вел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, а дальше наступал. Украинские защитники успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении российские кафиры обстреливают населенные пункты. Штурмуют по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.



Боевые действия в Донецкой области / Фото Liveuamap

Активных действий врага не было в Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Также наносил авиаудары.



Ситуация на Юге / Фото Liveuamap

Но наши героические воины отразили штурм в направлении Егоровка - Павловка. Враг с потерями отошел.

Враг несет потери в Украине

На 27 июня было известно, что наши воины смогли ликвидировать уже 35 тысяч россиян, которые вторглись на нашу землю, чтобы ее захватить. Среди них есть и с обычными званиями – генералы, полковники и другие. Недавно сообщалось, что украинские защитники уничтожили очередного российского майора, причастного к бомбардировкам с Су-34. Это пилот истребителя-бомбардировщика враждебных военно-космических сил Равиль Гаттаров.

Много потерь имеет враг и в технике , ему очень несладко на украинской земле. А 27 июня российские кафиры потеряли еще один ударный вертолет Ка-52. Уничтожили вертолет россиян зенитчики 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. По вражескому вертолету попал украинский снаряд. После этого Ка-52 россиян успешно пошел на аварийное понижение.

А вот ситуацию на опасных участках – Лисичанске и Славянске – анализировали и в американском Институте изучения войны. Согласно выводам, российские кафиры продвинулись ближе к Лисичанску, но не смогли отрезать город от линий связи. Также россияне пытались наступать на Славянск, но не удалось.

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