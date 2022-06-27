Про події на фронті повідомили у зведенні Генштабу. Далі можете побачити актуальну карту бойових дій.

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Наступ росіян на Слов'янськ

У Генштабі повідомили, що російські окупанти провадять штурмові дії на Слов'янському напрямку боротьби. Конкретні бої там тривають біля Довгенького – Долини. Ворог створює всі умови для себе для подальшого наступу. Основні сили загарбники зосередили саме на тому, щоб продовжувати наступ в напрямку Ізюма – Слов'янська.



Карта бойових дій в Україні / Фото Liveuamap

Також російські окупанти обстріляли наші позиції із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Здійснили повітряну розвідку з БПЛА поблизу населеного пункту Грушуваха. Намагалися наступати в напрямку Довгеньке – Долина, але наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Натомість були артилерійські обстріли росіян в районах населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.

Бої за Лисичанськ та інші напрямки

За даними Генштабу, на Лисичанському напрямку російські загарбники переслідують мету завдати нам втрат. Тому, крім мінометів та ствольної артилерії, били по нас ще й авіацією. Це сталось в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.



Напрямок Лисичанська / Фото Liveuamap

Штурмові дії окупантів продовжують у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ. Бої там тривають.

Не відмовився ворог і від своїх намірів контролювати трасу Бахмут – Лисичанськ. Зотів вияснити, в яких місцях розташовані наші підрозділи. Тому вів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, а далі наступав. Українські захисники успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілюють населені пункти. Штурмують у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.



Бойові дії на Донеччині / Фото Liveuamap

Активних дій ворога не було на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Натомість були обстріли зі ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Також наносив авіаудари.



Ситуація на Півдні / Фото Liveuamap

Та наші героїчні воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

Ворог зазнає втрат в Україні

На 27 червня було відомо, що наші воїни змогли ліквідувати вже 35 тися7 росіян, які вторгнулись на нашу землю, щоб її загарбати. Серед них є й з вичакими званнями – генерали, полковники та інші. Нещодавно повідомляли, що українські захисники знищили чергового російського майора, який причетний до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно-космічних сил Равіль Гаттаров.

Багато втрат має ворог і в техніці, йому дуже несолодко на українській землі. А 27 червня російські окупанти втратили ще один ударний вертоліт Ка-52. Знищили вертоліт росіян зенітники 95 окремої десантної штурмової бригади Збройних Сил України. По ворожому вертольоту влучив український снаряд. Після цього Ка-52 росіян успішно пішов на аварійне зниження.

А от ситуацію на небезпечних ділянках – Лисичанськ та Слов'янськ – аналізували й в американському Інституті вивчення війни. Згідно з висновками, російські окупанти просунулися ближче до Лисичанська, але не не змогли відрізати місто від ліній зв'язку. Також росіяни намагалися наступати на Слов'янськ, але не вдало.

В якому стані російські війська за даними розвідки: дивіться відео