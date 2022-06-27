Майора "денацифицировали"

О том, что его официально "денацифицировали" и "демилитаризовали", сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в твиттере.

Британская разведка назвала новое направление наступления российских войск

О смерти русского пилота заговорили на его родине. Отмечается, что Гаттаров был уроженцем Челябинской области.

Российская служба BBC пишет, что Гаттаров погиб еще в начале полномасштабного вторжения, одно тело передали родным только сейчас, спустя 4 месяца.

Гаттаров бомбил Чернигов

По сообщениям российских телеграмм-каналов, оккупанта похоронили 25 июня в селе Халитово Кунашакского района.

Проводили в последний путь Равиля Гаттарова, погибшего во время "специальной военной операции" России в Украине. Равиль Романович был майором, летчиком,

– говорится в посте.

Известно, что Гаттаров был лётчиком штурмовика СУ-25 вражеских вооруженных сил и бомбардировал Чернигов.

Майора Гаттарова уже похоронили / Фото телеграмм-каналы

Оккупант принимал участие в бомбардировке Чернигова / Фото телеграмм Анатолия Штирлица

Потери врага колоссальные

По состоянию на 27 июня украинские защитники ликвидировали 35 тысяч кафиров. Однако данные могут быть неточными из-за интенсивности боев.

Враг терпит потери среди офицерского состава. Только за последнее время в направлении Северодонецка ВСУ ликвидировали двух офицеров :

прапорщика Гапура Дакалова – командира пятого взвода специального полка имени Кадырова;

старшего сержанта Али Бетышева – заместителя командира четвертого взвода полка Кадырова.

Вчера, 26 июня, на Юге украинские истребители и вертолеты нанесли 3 авиаудара по скоплению оккупантов. Им удалось уничтожить 3 российских склада боеприпасов, 39 кафиров, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники.

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