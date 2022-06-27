Как изменилось количество потерь россиян в живой силе и технике, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Но данные не точны из-за ожесточенности и интенсивности боев.
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Россияне с каждым днем становятся все более деморализованными, а их потери растут. К 27 июня наши воины уже ликвидировали 35 тысяч россиян.
Как изменилось количество потерь россиян в живой силе и технике, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Но данные не точны из-за ожесточенности и интенсивности боев.