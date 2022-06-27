О ситуации на фронте рассказали в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 124-го дня полномасштабной войны.

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Ситуация у границ

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает оказывать России помощь в войне против Украины. В частности, в Белгородскую область отправили очередную партию боеприпасов, объемом до 20 вагонов.

На Северском направлении российские солдаты усиленно охраняют границу государства-агрессора из Украины. Они обстреляли гражданскую и военную инфраструктуры возле населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области, а по Славгороду Сумской области нанести авиационный удар.

Наступления, обстрелы и штурм: что происходит на Востоке

На Харьковском направлении россияне били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Они пытались штурмом взять Дементиевку и Питомник, однако все безуспешно. Кроме того, вражеские войска дистанционно минировали местность возле:

Федоровки,

Украинки,

Заилки,

Шестакового,

Победы.

На Славянском направлении все усилия оккупантов сосредоточены возле населенного пункта Долина. Чтобы улучшить свое тактическое положение, россияне ведут наступление возле Мазановки. Пока бой между нашими защитниками и путинскими оккупантами продолжается.

С помощью артиллерии россияне пытаются блокировать Лисичанск с юга. Город атаковала вражеская авиация. В настоящее время продолжаются активные бои возле Волчоярки. Вооруженные Силы Украины разбили врага у Верхнекаменки и тот отошел.

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Ситуация на Бахмутском направлении

ВСУ обезвредили диверсионно-разведывательные группы возле Спорного и Яковлевки;

наши защитники отразили штурм россияне в направлении Клинового;

также они приостановили пришествие в районах Берестового и Вершины. Оккупационные войска были вынуждены отойти;

возле Николаевки противник обустраивает новые позиции и блокпосты;

вражеские войска били минометов и ствольной и реактивной артиллерии возле Спорного, Берестового, Белогоровки, Клинового и Зайцева. Из авиации они атаковали Покровск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли позиции ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Кстати, у Марьинки наши защитники снова подавили попытку врага пойти вперед.

Заметим, что на Краматорском направлении активных боев не было. Там оккупанты обстреляли районы Райгородка и Маяков из артиллерии.

Россияне обороняются на Юге

На Южнобужском направлении основная задача вражеских солдат – удержать занятые рубежи. Поэтому они ведут разведку и усовершенствуют инженерное оборудование позиций. Кстати, украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям оккупантов.

Обратите внимание! В акватории Черного моря дислоцируются 2 носителя высокоточного оружия. Они находятся в готовности к нанесению ракетных ударов по территории Украины.

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