Про ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 124-го дня повномасштабної війни.

Актуально Удар по Одещині та обстріли Сумщини: основне за 124 день війни

Ситуація біля кордонів

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує надавати Росії допомогу у війні проти України. Зокрема, до Бєлгородської області відправили чергову партію боєприпасів, обсягом аж до 20 вагонів.

На Сіверському напрямку російські солдати посилено охороняють кордон держави-агресорки з Україною. Вони обстріляли цивільну та військову інфраструктури біля населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області, а по Славгороді Сумської області завдати авіаційного удару.

Наступи, обстріли та штурм: що відбувається на Сході

На Харківському напрямку росіяни гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Вони намагалися штурмом взяти Дементіївку та Питомник, однак все без успішно. Крім того, ворожі війська дистанційно мінували місцевість біля:

Федорівки,

Українки,

Замулівки,

Шестакового,

Перемоги.

На Слов'янському напрямку всі зусилля окупантів зосереджені біля населеного пункту Долина. Щоб покращити своє тактичне положення росіяни ведуть наступ біля Мазанівки. Наразі бій між нашими захисниками та путінськими окупантами триває.

За допомогою артилерії росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Місто атакувала ворожа авіація. Наразі тривають активні бої біля Вовчоярівки. Збройні Сили України розбили ворога біля Верхньокам'янки і той відійшов.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

ЗСУ знешкодили диверсійно-розвідувальні групи біля Спірного та Яковлівки;

наші захисники відбили штурм росіяни в напрямку Клинового;

також вони зупинили наступ в районах Берестового та Вершини. Окупаційні війська були змушені відійти;

біля Миколаївки противник облаштовує нові позиції та блокпости;

ворожі війська гатили мінометів та ствольної й реактивної артилерії біля Спірного, Берестового, Білогорівки, Клинового та Зайцевого. З авіації вони атакували Покровськ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. До речі, біля Мар'їнки наші захисники знову придушили спробу ворога піти вперед.

Зауважимо, на Краматорському напрямку активних боїв не було. Там окупанти обстріляли райони Райгородка та Маяків з артилерії.

Росіяни обороняються на Півдні

На Південнобузькому напрямку основне завдання ворожих солдатів – утримати зайняті рубежі. Тому вони ведуть розвідку та вдосконалюють інженерне обладнання позицій. До речі, українська авіація завдала декількох вдалих авіаударів по скупченнях окупантів.

Зверніть увагу! В акваторії Чорного моря дислокуються 2 носії високоточної зброї. Вони перебувають у готовності до завдання ракетних ударів по території України.

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