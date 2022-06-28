Кроме того, украинские защитники ликвидировали несколько десятков вражеской техники. В сутки они совершили примерно 20 боевых вылетов.
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Воздушные силы уничтожили вражеский склад боеприпасов и техники
В командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины рассказали, что за сутки 27 июня ударная авиация нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов.
Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до 20 групповых боевых вылетов,
– говорится в сообщении.
В результате авиационных ударов украинские защитники поразили:
- склад боеприпасов,
- позиции двух ротных тактических групп русских кафиров.
Они уничтожили несколько десятков боевой бронированной техники и живую силу оккупационной российской армии.
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Общие потери России в Украине
С начала полномасштабной войны Россия несет в Украине сокрушительные потери. По состоянию на утро 27 июня бойцам ВСУ удалось ликвидировать ориентировочно 35 тысяч российских военных .
Кроме того, наши защитники успешно уничтожают вражескую технику. В частности, украинские бойцы уже испепелили:
- 1552 танка;
- 3687 боевых бронированных машин;
- 771 артиллерийскую систему;
- 243 реактивные системы залпового огня;
- 101 средство противовоздушной обороны;
- 217 самолетов;
- 184 вертолета;
- 636 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;
- 139 крылатых ракет;
- 14 кораблей и катеров;
- 2575 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 60 единиц специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что эти данные неточные, ведь подсчет вражеских потерь осложняют активные боевые действия. Поэтому оккупационные войска могли потерять гораздо больше личного состава и техники.
Кроме того, Россия теряет не только обычных солдат, но и офицерский состав. В частности, недавно в направлении Северодонецка ВСУ ликвидировали :
- прапорщика Гапура Дакалова – командира пятого взвода специального полка имени Кадырова;
- старшего сержанта Али Бетышева – заместителя командира четвертого взвода полка Кадырова.
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