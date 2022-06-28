Российских кафиров ВСУ уничтожили во время боя. Как следствие, 6 врагов ликвидированы. Еще один захватчик попал в украинские военные в плен. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация 28 июня.
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Защитники Запорожского края уничтожили российскую ДРГ
Недавно защитниками Запорожского направления была уничтожена диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск, пытавшаяся проникнуть в тыл наших подразделений с целью проведения диверсий,
– говорится в сообщении.
Пленный диверсант имел очень интересную историю. Он оказался бывшим заключенным за тяжкие преступления. Злоумышленник отбывал наказание в исправительных колониях временно оккупированной территории Донецкой области.
"Вот вам и "вторая армия мира" – армия убийц, уголовников и мародеров", – отмечают в ОВА.
Ситуация в Запорожье за сутки 27 июня
В Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась. Основные усилия россиян направлены на содержание занятых территорий.
В течение суток враг совершил 47 обстрелов позиций украинских защитников. Россияне атаковали ВСУ по реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйполя, Орехова, Преображенки. В полицию поступило 19 сообщений о последствиях разрушений.
В течение суток 27 июня происходила эвакуация мирных жителей с временно оккупированной территории. Удалось вывезти 1690 человек, из них 377 – дети.
Общие потери врага по состоянию на 28 июня
- личного состава – 35250 (+250) человек ликвидировано;
- танков – 1567 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 3704 (+17) единиц;
- артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;
- РСЗО – 243 единицы;
- средства ПВО – 102 (+1) единицы;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 185 (+1) единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;
- крылатых ракет – 139 единиц;
- кораблей и катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц;
- специальной техники – 61 (+1) единица.