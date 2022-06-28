Російських окупантів ЗСУ знищили під час бою. Як наслідок, 6 ворогів ліквідовано. Ще один загарбник потрапив до українських військових у полон. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація 28 червня.

Зверніть увагу Нічні ракетні удари по Миколаївщині, понад 35 тисяч знищених ворогів: основне за 125 день війни

Оборонці Запорізького краю знищили російську ДРГ

Нещодавно захисниками Запорізького напрямку було знищено диверсійно розвідувальну групу російських окупаційних військ, що намагалась проникнути у тил наших підрозділів з метою проведення диверсій,

– мовиться в повідомленні.

Полонений диверсант мав дуже цікаву історію. Він виявився колишнім ув'язненим за тяжкі злочини. Зловмисник відбував покарання у виправних колоніях тимчасово окупованої території Донецької області.

"Ось вам і "друга армія світу" – армія вбивць, кримінальників та мародерів", – наголошують в ОВА.

Ситуація на Запоріжжі за добу 27 червня

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу суттєво не змінилася. Основні зусилля росіян спрямовані на утриманні зайнятих територій.

Протягом доби ворог здійснив 47 обстрілів позицій українських захисників. Росіяни атакували ЗСУ з реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Гуляйполя, Оріхова, Преображенки. До поліції надійшло 19 повідомлень щодо наслідків руйнувань.

Протягом доби 27 червня відбувалася евакуація мирних жителів з тимчасово окупованої території. Вдалося вивезти 1690 людей, з них 377 – діти.

Загальні втрати ворога станом на 28 червня

особового складу – 35250 (+250) осіб ліквідовано;

танків – 1567 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин – 3704 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;

РСЗВ – 243 одиниці;

засоби ППО – 102 (+1) одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів та катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) одиниць;

спеціальної техніки – 61 (+1) одиниця.

Вас може зацікавити – оперативна інформація від Генштабу про ситуацію на фронті: дивіться відео