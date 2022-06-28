Вдалу операцію провели бійці розвідувально-диверсійного спецпідрозділу "Кракен" полку "Азов" ліквідували на Харківщині ворожий штаб. Відео з ефектним вибухом опублікували у соцмережах.

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Як українці ліквідували ворожий штаб

У відео видно, як українські артилеристи точним пострілом знищили будинок, в якому перебувала група окупантів. При цьому будівлі поряд не постраждали.

Українці знищили ворожий штаб: дивіться відео

Актуальні втрати росіян: головне за 28 червня

Станом на 28 червня українські захисники вже ліквідували 35 250 загарбників. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 250 російських окупантів. Також ЗСУ знищили:

1 567 танків,

3 703 бойових броньованих машин,

778 артилерійських систем,

243 одиниць РСЗВ,

102 одиниці ППО,

217 одиниць ППО,

217 одиниць літаків,

285 гелікоптерів,

636 одиниць безпілотників оперативно-тактичного рівня,

139 одиниць крилатих ракет,

14 одиниць кораблів та катерів,

2 589 автомобільної техніки та автоцистерн,

61 одиниця спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що ці дані – неточні, адже підрахунок ворожих втрат ускладнюють активні бойові дії.

Найбільших втрат противник зазнав саме на Бахмутському напрямку. Зауважимо, що ворог зазнає багато втрат на українській землі. А 27 червня російські окупанти втратили ще один ударний Ка-52.

Окрім цього, уранці 28 червня наші захисники обстріляли позиції росіян із важкої артилерії. Про це вони написали у соцмережах.

Нещодавно повідомляли, що українські захисники знищили чергового російського майора, який причетний до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно-космічних сил Равіль Гаттаров.

Нагадаємо, унаслідок авіаційних ударів 28 червня українські захисники уразили польовий склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів. Також вони знищили кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу окупаційної російської армії.

Зверніть увагу – втрати окупантів станом на 28 червня: дивіться відео