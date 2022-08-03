Тобто, може використовуватись і для розвідки, і для коригування вогню артилерії. Про це 24 каналу розповів волонтер та співзасновник "Армія SOS" Олексій Савченко.

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За його словами, безпілотник вдосконалювали від 2016 року. Головна проблема була – це протидія засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

З цим в принципі неможливо повністю впоратись на рівні наших безпілотників, але ми непогано його удосконалили і вони відносно стійкі до придушення РЕБ,

– сказав Савченко.

І зараз "Валькірія" працює там, де багато інших безпілотників не можуть.

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Що відомо про український безпілотник

АСУ-1 "Валькірія" — це безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення, який випускає компанія "Авіаційні системи України". Він призначений для розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню в будь-який час доби.

До комплексу входять три дрони, обладнання для роботи вдень чи вночі, спеціальний ноутбук, який виступає наземною станцією, антени для передачі сигналу.

Дрони вагою 3,5 кілограми запускаються з рук або спеціальної мобільної платформи — леєра, і може провести в повітрі до двох годин за нормальної погоди.

Апарат розганяється до 108 кілометрів на годину.

Підіймається на висоту до 2 000 метрів.

Радіус дії — до 34 кілометрів.

За необхідності на БПЛА можна встановити денну камеру з роздільною здатністю 4К і десятикратним зумом, тепловізор, гіростабілазційні модулі.

Вартість комплексу невідома, але згідно з електронним ресурсом Prozorro, у грудні 2017 року 354-й навчальний механізований полк 169-го навчального центру придбав один безпілотник разом із необхідним обладнанням за 199,8 тисяч гривень.