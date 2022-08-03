Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україну прибули ще 4 такі РСЗВ. За його словами, HIMARS стали головним хітом цього літа на передовій.

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HIMARS допомагають ЗСУ ліквідовувати окупантів

У Міністерстві оборони оприлюднили відео неймовірно результативного знищення російських загарбників.

Світло згасає. HIMARS засяє. Окупанти зникають. Кожен російський окупант в Україні – текст цієї пісні... І вже спить з одним відкритим оком,

– мовиться у підписі до ролика.

На відео можна побачити, як українські захисники за допомогою установок HIMARS спопеляють ворожі склади боєприпасів. Особливої атмосфери ролику додає музичний супровід – композиція "Enter Sandman" американського гурту Metallica.

Цікаво! росіяни панічно бояться HIMARS. окупанти постійно змушені вдаватися до різних тактик, намагаючись зменшити результативність використання цих установок українськими військовими. Зокрема, вони застосовують різноманітні засоби маскування та постійно змінюють розташування груп техніки. Однак загарбникам це особливо не допомагає. Загалом експерти вважають появу HIMARS переломним моментом у війні.

Дивіться відео, як захисники знищують російські склади БК:

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