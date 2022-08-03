Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україну прибули ще 4 такі РСЗВ. За його словами, HIMARS стали головним хітом цього літа на передовій.
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HIMARS допомагають ЗСУ ліквідовувати окупантів
У Міністерстві оборони оприлюднили відео неймовірно результативного знищення російських загарбників.
Світло згасає. HIMARS засяє. Окупанти зникають. Кожен російський окупант в Україні – текст цієї пісні... І вже спить з одним відкритим оком,
– мовиться у підписі до ролика.
На відео можна побачити, як українські захисники за допомогою установок HIMARS спопеляють ворожі склади боєприпасів. Особливої атмосфери ролику додає музичний супровід – композиція "Enter Sandman" американського гурту Metallica.
Дивіться відео, як захисники знищують російські склади БК:
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