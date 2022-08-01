Про це повідомив 24 каналу військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець. За його словами, системи HIMARS суттєво руйнують усі плани загарбників на ведення бойових дій.

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Чи є у росіян засоби для знешкодження HIMARS

Згурець зазначив, що особливість РСЗВ HIMARS полягає в тому, що вони схожі на звичайні вантажівки. Тому їх важко визначити навіть із супутника, а також відрізнити від звичайних машин, які рухаються цивільними автострадами.

По-друге, вони короткий проміжок часу перебувають на бойових позиціях. Це займає лише декілька хвилин. По-третє, левова частина бойових дій з використанням HIMARS проводиться вночі,

– зауважив він.

Тому, наголосив експерт, окупанти матимуть серйозні проблеми з виявленням цих систем, з огляду на брак якісних супутників і розвідувальних безпілотників по всій зоні фронту. До того ж їм бракуватиме можливостей для знищення цілей, які швидко рухаються і змінюють свої позиції.

Чи мають окупанти засоби для знешкодження HIMARS: дивіться відео

Як можуть діяти окупанти

Згурець вважає, що росія робитиме ставку на отримання інформації від колаборантів про можливе розміщення HIMARS або складів під снаряди, де вони можуть зберігатися певний час.

І потім спробує завдати ударів там, де вони стоять або зберігаються. Це висуває вимоги до української сторони, щоб мінімізувати витоки інформації,

– наголосив експерт.

У кожному разі, резюмував він, окупанти продовжуватимуть полювання на HIMARS, адже це найбільш небезпечне озброєння, яке суттєво руйнує їхні плани на ведення бойових дій.

Зверніть увагу! росія хоч і має кількісну перевагу в артилерії, проте в її розпорядженні немає жодної подібної до HIMARS реактивної системи. На цьому наголосив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

HIMARS в Україні: останні новини

РСЗВ HIMARS спричиняють паніку у країні-агресорці та у лавах її війська. Те, що ці артилерійські системи можуть змінити хід війни визнають навіть кремлівські пропагандисти.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за допомогою артилерійських систем HIMARS у повітря злетіли вже 50 російських складів із боєприпасами.

У Міноборони США обіцяють максимально прискорити передачу Україні нових систем HIMARS. Таку заяву опублікував Пентагон після телефонної розмови Остіна з Резніковим.

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