Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец. По его словам, системы HIMARS существенно рушат все планы захватчиков на ведение боевых действий.

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Есть ли у россиян средства для обезвреживания HIMARS

Згурец отметил, что особенность РСЗО HIMARS состоит в том, что они похожи на обычные грузовики. Поэтому их трудно определить даже со спутника, а также отличить от обычных машин, двигающихся по гражданским автострадам.

Во-вторых, они короткий промежуток времени находятся на боевых позициях. Это занимает всего несколько минут. В-третьих, большая часть боевых действий с использованием HIMARS производится ночью,

– заметил он.

Поэтому, подчеркнул эксперт, оккупанты будут иметь серьезные проблемы с обнаружением этих систем, учитывая нехватку качественных спутников и разведывательных беспилотников по всей зоне фронта. К тому же им не хватит возможностей для уничтожения целей, которые быстро двигаются и меняют свои позиции.

Есть ли у оккупантов средства для обезвреживания HIMARS: смотрите видео

Как могут действовать оккупанты

Згурец считает, что Россия будет делать ставку на получение информации от коллаборантов о возможном размещении HIMARS или складов под снаряды, где они могут храниться некоторое время.

И потом попытается нанести удары там, где они стоят или хранятся. Это выдвигает требования к украинской стороне, чтобы минимизировать утечки информации,

– подчеркнул эксперт.

Во всяком случае, резюмировал он, оккупанты будут продолжать охоту на HIMARS, ведь это наиболее опасное вооружение, существенно разрушающее их планы на ведение боевых действий.

Обратите внимание! россия хоть и имеет количественное преимущество в артиллерии, однако в ее распоряжении нет никакой похожей на HIMARS реактивной системы. Это подчеркнул руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

HIMARS в Украине: последние новости

РСЗО HIMARS вызывают панику в стране-агрессоре и в рядах ее войск. То, что эти артиллерийские системы могут изменить ход войны, признают даже кремлевские пропагандисты.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с помощью артиллерийских систем HIMARS в воздух взлетели уже 50 российских складов с боеприпасами.

В Минобороны США обещают максимально ускорить передачу Украине новых систем HIMARS. Такое заявление опубликовал Пентагон после телефонного разговора Остина с Резниковым.

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