В качестве примера российские телеграм-каналы и другие средства распространения информации вспоминают мощные взрывы на временно оккупированной Херсонщине. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко на брифинге 22 июля, передает 24 канал.

Читайте также В оккупированном Херсоне слышны мощные взрывы: вероятно, снова Чернобаевка

оккупанты в истерике от HIMARS

Кремль продолжает распространять ложную информацию, что на территории Украины якобы уничтожают образцы передового вооружения, которое нашему государству передают западные партнеры. В частности, минобороны россии в очередной раз сообщает неправду о ликвидации систем HIMARS, которые наносят серьезный ущерб стране-агрессору.

В пятницу 22 июля российское ведомство заявило, что с 5 по 20 июля на территории Украины были якобы "уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и одна транспортно-заряжающая машина".

Это сообщение является ложью. На территории Украины не уничтожена ни одна машина HIMARS. Более того, не существует отдельно пусковых установок и транспортно-заряжающих машин – это комплекс, действующий на базе одного автомобиля,

– подчеркнул Лещенко.

Советник Ермака объяснил, что таким образом кремль пытается еще раз, распространяя неправду, сбить желание государств-партнеров нашего государства передавать Украине именно это вооружение, которое наносит очень серьезный ущерб российским позициям на временно оккупированных территориях.

К слову, это признают даже сами российские пропагандисты. В частности, в одном из телеграм-каналов сообщается, что именно HIMARS наносит россии серьезные проблемы в войне против Украины.

То, что украинские войска хорошо овладели западным вооружением, уже нашло подтверждение при ударах ВСУ по городам (так называемым – ред. 24 канал) "лднр" и по территории, контролируемой российскими войсками. Пример – обстрелы Херсона и Новой Каховки из систем HIMARS. ВСУ прямо сейчас не развалятся, их обучение длилось годами,

– говорится в сообщении кремлевского пропагандиста.

Приспешник кремля фактически подтверждает, что именно установки HIMARS способны взломать запланированный сценарий оккупантов на поле боевых действий.

Правда, в то же время пропагандисты пытаются приуменьшить роль американской системы. В частности, российский так называемый "военный эксперт" в интервью кремлевскому государственному СМИ сообщает, что дальнобойные ракеты для систем HIMARS якобы не смогут существенно повлиять на ход так называемой "спецоперации" в Украине.

Такая противоречивая информация, которую подают российские пропагандисты, на самом деле показывает, что HIMARS влечет за собой панику в стране-агрессоре и в рядах ее войска. Потому что они способны уничтожать их тыловые подразделения и склады с оружием,

– подытожил Лещенко.

Подробнее – брифинг Сергея Лещенко от 22 июля: смотрите видео