Як приклад, російські телеграм-канали та інші засоби розповсюдження інформації згадують потужні вибухи на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це розповів радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко на брифінгу 22 липня, передає 24 канал.

Читайте також В окупованому Херсоні чутно потужні вибухи: ймовірно, знову Чорнобаївка

Окупанти в істериці від HIMARS

кремль й далі поширює неправдиву інформацію, що на території України начебто знищують зразки передового озброєння, яке нашій державі передають західні партнери. Зокрема, міноборони росії вкотре повідомляє неправду про ліквідацію систем HIMARS, які завдають серйозної шкоди країні-агресорці.

У п'ятницю 22 липня російське відомство заявило, що з 5 по 20 липня на території України було буцімто "знищено чотири пускові установки HIMARS і одна транспортно-заряджальна машина".

Це повідомлення є брехнею. На території України не знищено жодної машини HIMARS. Щобільше, не існує окремо пускових установок і транспортно-заряджальних машин – це комплекс, який діє на базі одного автомобіля,

– наголосив Лещенко.

Радник Єрмака пояснив, що у такий спосіб кремль намагається вкотре, поширюючи неправду, збити бажання держав-партнерів нашої держави передавати Україні саме це озброєння, яке завдає дуже серйозної шкоди російським позиціям на тимчасово окупованих територіях.

До слова, це, до речі, визнають навіть самі російські пропагандисти. Зокрема, на одному з телеграм-каналів повідомляється, що саме HIMARS завдає росії серйозних проблем у війні проти України.

Те, що українські війська добре освоїли західне озброєння, вже знайшло підтвердження при ударах ЗСУ по містах (так званих – ред. 24 канал) "лднр" і по території, контрольованій російськими військами. Приклад – обстріли Херсона і Нової Каховки із систем HIMARS. ЗСУ прямо зараз не розваляться, їх навчання тривало роками,

– йдеться у повідомленні кремлівського пропагандиста.

Посіпака кремля фактично підтверджує, що саме установки HIMARS здатні зламати запланований сценарій окупантів на полі бойових дій.

Щоправда, водночас пропагандисти намагаються применшити роль цієї американської системи. Зокрема, російський так званий "військовий експерт" в інтерв'ю кремлівському державному ЗМІ повідомляє, що далекобійні ракети для систем HIMARS буцімто не зможуть суттєво повпливати на хід так званої "спецоперації" в Україні.

Така суперечлива інформація, яку подають російські пропагандисти, насправді показує, що HIMARS спричиняє паніку у країні-агресорці та у лавах їхнього війська. Тому, що вони здатні знищувати їхні тилові підрозділи та склади зі зброєю,

– підсумував Лещенко.

Детальніше – брифінг Сергія Лещенка від 22 липня: дивіться відео