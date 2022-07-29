Мощность нового вооружения показал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный – он опубликовал мощное видео с передовой. К слову, первые реактивные системы залпового огня M270 прибыли в Украину только в июле, а уже оказали значительное влияние на ситуацию на фронте, как и другое тяжелое вооружение, которое предоставил Запад.

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Вооруженные Силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к Победе,

– написал Валерий Залужный.

Коротко о сокрушительной системе M270 MLRS

M270 MLRS производит 12 выстрелов в минуту на расстояние в 120 километров. Система способна накрывать своим огнем площадь до 25 гектаров, а это грубо говоря территория 39 футбольных полей.

Дальнобойность M270 – от 2 до 300 километров, что позволяет бить по врагу с безопасного расстояния. Запас хода этого монстра – 480 километров, а максимальная скорость – 64 километра в час.

Такие системы, как M270 MLRS, позволяют Украине не просто уничтожать центры управления врага, склады с боеприпасами или тяжелую бронированную технику. Мощностей этого РСЗО вполне достаточно, чтобы крушить военные аэродромы с расстояния в сотни километров.

Эта РСЗО требует всего 3 человека для обслуживания: командир, водитель и стрелок. В случае напряженной ситуации или же интенсивных боевых действий выполнить задание сможет даже один человек.

Больше об этом – на что способна сверхмощная ракетная система M270 MLRS: смотрите в выпуске "Оружие победы"