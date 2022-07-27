Таку заяву опублікував Пентагон після телефонної розмови Остіна з Резніковим. Також конгресмен США сказав, коли Україна отримає HIMARS, ракети на 300 кілометрів і винищувачі.

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США прокоментували надання HIMARS

Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну,

– повідомили у Пентагоні.

Міністр оборони України Олексій Резніков також повідомив про ситуацію на місці. Ба більше, міністри:

обговорили результати нещодавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-4");

домовились підтримувати тісну координацію.

Коротко про нову допомогу від США

США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на 270 мільйонів доларів. Гроші підуть на додаткову безпекову допомогу Україні.

25 липня у Пентагоні заявили, що в нашу країну вже прямують нові артилерійські системи HIMARS, безпілотники та Phoenix Ghost й боєприпаси.

23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт пояснив, що 50 чи 60 установок буде складно зібрати й надати. Проте 25 чи 30 HIMARS та MLRS надати хочуть.

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