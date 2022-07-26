Суму включено до проєкту оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2023 рік, де на Україну розраховано загалом 1 мільярд доларів видатків. Про те, чого наші військові очікують від американської ініціативи навчання українських пілотів, розповів речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 26 липня, інформує 24 канал.

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Очікування ЗСУ

Юрій Ігнат зауважив, що журналісти постійно запитують, скільки українських пілотів й де проходять підготовку. Проте наразі у Повітряних сил ЗСУ немає інформації, що це взагалі відбувається.

Було рішення американського уряду, вірніше прийнятий законопроєкт про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Ймовірно, ці кошти будуть залучені раніше, і це (підготовка пілотів – ред. 24 канал) трапиться раніше. Але мова йде уже про серйозний крок,

– зауважив Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив, що якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, це говорить про серйозність намірів Сполучених Штатів, і Україна все ж буде отримувати авіаційну техніку.

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Разом з тим Ігнат зазначив, що про конкретний тип літаків наразі говорити зарано. Ймовірно, навчання відбуватиметься на винищувачах F15, F16, а, може, й на інших.

Тому зараз інформація про тип літаків і про їхню кількість, яка буде передана, не оприлюднюється. Очевидно, тривають переговори вищого військового керівництва, – це уряд, президент і Генеральний штаб, Міністерство оборони. Очевидно, що йдуть постійні переговори, вони не припиняються. Поки що рішення такого ми не маємо, але дуже сподіваємося, що воно буде прийнято позитивно,

– підсумував речник Повітряних сил ЗСУ.

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