Зазначається, що для вступу в силу закон має бути ухвалено Сенатом та підписано Президентом США. Сенат може узгодити його найближчим часом.

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Скільки коштів виділять на оборонну політику України

У ЗМІ пишуть, що оборонний бюджет США на 2023 рік становитиме 839 мільярда доларів, з яких Україна отримає 1 мільярд доларів.

Законопроєкт передбачає, зокрема, боротьбу з залежністю від російської енергетики та ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі.

Згідно із законопроєктом, буде призначено Генерального інспектора, який наглядатиме за тим, як Україна використовуватиме допомогу. Звіти будуть надходити до Конгресу кожні 6 місяців. Окрім цього, передбачена необхідність щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами.

Також законопроєкт містить вимогу щодо регулярних звітів про російські звірства в Україні, операції, пов’язані з російськими "фільтраційними таборами", і загрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки.

Навчання пілотів

Згодом журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш уточнив, що серед ухвалених поправок було положення про виділення 100 мільйонів доларів на навчання військових пілотів України. За його словами, військових готуватимуть до польотів на американських літаках, зокрема F-15 і F-16.

F-15 і F-16: що відомо про винищувачі

F-15 – американський всепогодний тактичний винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі. Максимальна швидкість на великій висоті: 2650 кілометрів на годину. На озброєнні є шестиствольна 20-міліметрова гармата М-61А1 "Вулкан", 940 снарядів та по 4 ракети типу класу "повітря-повітря" AIM-9L/AIM-9M Sidewinder та AIM-7F/AIM-7M Sparrow.

F-16 – багатофункціональний легкий винищувач, який є на озброєнні 24-х країн. Вважається наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Озброєння винищувача – шестиствольна авіаційна гармата General Electric М61-А-1, до 6 керованих ракет ближнього бою AIM-9L/M/P "Sidewinder", а також керовані бомби з лазерною і оптоелектронною системами наведення.

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