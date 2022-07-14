Зокрема, послабити санкції для росії вирішили у США. кремлю дозволили укладати угоди щодо добрив і ліків, також послабили санкції для 2 російських компаній.

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Які саме угоди тепер може укладати москва

Тепер росія знову може заключати угоди, пов'язані з сільськогосподарськими товарами, ліками, медичними пристроями та препаратами.

Ці угоди стосуються виробництва, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів. Також обладнання, ліків, медичних виробів, запасних частин та комплектуючих для медичних виробів та інше. Окрім цього дозволили заключати договори щодо профілактики, діагностики або лікування коронавірусу та іншу медичну науково-дослідну діяльність.

Сільськогосподарські товари – це мають на увазі їжу для людей, включаючи сирі, оброблені та упаковані продукти, живі тварини. Також:

вітаміни і мінерали;

харчові добавки або добавки;

бутильована питна вода;

корми для тварин;

насіння продовольчих культур;

добрива або органічні добрива.

При цьому росіянам і далі не можна відкривати або вести кореспондентський чи платіжний рахунок для або від імені будь-якої організації, на яку поширюється дія санкцій.

Також є заборони, пов'язані з кореспондентськими або платіжними рахунками та обробкою

операції за участю певних іноземних фінансових установ;

Також США дозволили нові інфестиції в росію та ввезення на свою територію деяких продуктів звідти: алкоголь, риба, морепродукти та продукти з них.

Дозвіл на угоди з російськими компаніями

Повідомляють також, що міністерство фінансів США 14 липня дозволило проведення угод до 16 грудня з колишньою компанією Gazprom Germania GmbH. З 20 червня 2022 року її перейменували на Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).

Дочірні компанії SEFE Group із назвою "Газпром", включаючи Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка торгує як Gazprom Energy, відповідно змінили назви компаній.

У SEFE заявляли, що перейменування показує зміну позиції групи та надсилає чіткий сигнал ринку. Мовляв, нова назва показує нову роль SEFE Group у забезпеченні енергопостачання в Німеччині та Європі. Компанія має амбіції бути гравцем на ринку на доагий термін.

Санкції проти росії

Агресор намагається обійти обмеження всіма можливими шляхами. Зокрема, шукає союзників та покупців на свої продукти серед країн Азії. Однією з таких стала Індія. Коли значна частина світу активно намагається відмовитися від російської нафти та інших енергоносіїв, Індія не поділяє таку позицію і купує їх.

Натомість Міністерство фінансів Японії оголосило про новий пакет санкцій проти росії за війну проти України. Під санкції також потрапили й українські колаборанти, а також компанії з білорусі. Влада Японії вирішила заморозити активи 57 осіб та шести компаній з росії.

Невдовзі державу-агресорку може сколихнути новий пакет обмежень, покликаний продовжувати її послаблення. Це може бути сьомий пакет санкцій або ж додаток до шостого, що зробить її існування не менш болючим. Адже сьомий пакет обмежень може включати заборону торгувати газом.

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