В частности, ослабить санкции для россии решили в США. кремлю разрешили заключать сделки по удобрениям и лекарствам, а также ослабили санкции для двух российских компаний.

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Какие именно сделки теперь может заключать москва

Теперь россия снова может заключать сделки, связанные с сельскохозяйственными товарами, лекарствами, медицинскими устройствами и препаратами.

Эти соглашения касаются производства, продаж или транспортировки сельскохозяйственных товаров. Также оборудования, лекарств, медицинских изделий, запасных частей и комплектующих для медицинских изделий и другого. Кроме этого, разрешили заключать договоры по профилактике, диагностике или лечению коронавируса и другую медицинскую научно-исследовательскую деятельность.

Сельскохозяйственные товары – подразумевают пищу для людей, включая сырые, обработанные и упакованные продукты, живые животные. Также:

витамины и минералы;

пищевые добавки или добавки;

бутылированная питьевая вода;

корма для животных;

семена продовольственных культур;

удобрения или органические удобрения.

При этом россиянам и дальше нельзя открывать или вести корреспондентский или платежный счет для или от имени какой-либо организации, на которую распространяется действие санкций.

Также есть запреты, связанные с корреспондентскими или платежными счетами и обработкой

операции с участием некоторых иностранных финансовых учреждений;

Также США разрешили новые инвестиции в россию и ввоз на свою территорию некоторых продуктов оттуда: алкоголь, рыбу, морепродукты и продукты из них.

Разрешение на сделки с российскими компаниями

Сообщается также, что министерство финансов США 14 июля разрешило проведение соглашений до 16 декабря с бывшей компанией Gazprom Germania GmbH. С 20 июня 2022 года ее переименовали в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).

Дочерние компании SEFE Group под названием "Газпром", включая Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, торгующую как Gazprom Energy, соответственно изменили названия компаний.

В SEFE заявляли, что переименование показывает изменение позиции группы и посылает четкий сигнал рынку. Мол, новое название показывает новую роль SEFE Group в обеспечении энергоснабжения в Германии и Европе. Компания имеет амбиции быть игроком на рынке на долгий срок.

Санкции против россии

Агрессор пытается обойти ограничение всеми возможными путями. В частности, ищет союзников и покупателей для своих продуктов среди стран Азии. Одной из таких стала Индия. Когда значительная часть мира активно пытается отказаться от российской нефти и других энергоносителей, Индия не разделяет подобную позицию и покупает их.

Министерство финансов Японии объявило о новом пакете санкций против россии из-за войны против Украины. Под санкции также попали и украинские коллаборанты, а также компании из беларуси. Власти Японии решили заморозить активы 57 человек и шести компаний из россии.

Вскоре государство-агрессор может всколыхнуть новый пакет ограничений, призванный продолжать его ослабление. Это может быть седьмой пакет санкций или приложение к шестому, что сделает его существование не менее болезненным. Ведь седьмой пакет ограничений может включать в себя запрет торговли газом.

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