Так, руководство страны дало командованию Государственного пограничного комитета беларуси негласное указание – не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

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Зачем лукашенко контрабанда в стране

В ГУР пояснили, что это решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим лукашенко санкций со стороны стран Запада. Поэтому с помощью контрабанды в беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно путем максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь – табачных изделий местных производителей.

Кроме того, таким образом, режиму удастся частично обеспечить рынок белорусам (а в дальнейшем и российский) санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС. Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС.

Польша и Литва уже заметили поток контрабанды

В разведке обратили внимание, что пограничные ведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

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