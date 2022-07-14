Так, керівництво країни дало командуванню Державного прикордонного комітету білорусі негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

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Навіщо лукашенку контрабанда в країні

У ГУР пояснили, що це рішення пов'язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож за допомогою контрабанди у білорусі сподіваються частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме шляхом максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.

Окрім того, у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а в подальшому і російський) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.

Польща та Литва вже помітила потік контрабанди

У розвідці звернули увагу на те, що прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

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