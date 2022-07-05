Власти Японии решили заморозить активы 57 человек и шести компаний из России. Например, в перечне компаний значится концерн "Алмаз-Антей", объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны.

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Что касается лиц, то там преобладают офицеры из 64 отдельной мотострелковой бригады, включая их командира Азатбека Омурбекова. Именно российские оккупанты из этой бригады подозреваются в зверствах в Буче, в том числе убийстве мирного населения.

Еще в списке российский вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и семья олигарха Алексея Мордашова.

Кум Путина под санкциями

Также в перечне виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского диктатора Владимира Путина. Ролдугин является крестным отцом старшей дочери Путина Марии. А из-за близкого знакомства с главой Кремля, занимался отмыванием средств.

В 2016 году во время расследования "панамских документов", журналисты обнаружили у него четыре оффшорных компании, через которые в России проводились соглашения по акциям государственных компаний. Общий оборот средств по счетам только компании Sandalwood Continental составил 2 миллиарда долларов. Обороты остальных компаний оценивали в сотни миллионов долларов.

В марте 2019 года упоминалось о причастности Ролдугина к глобальной схеме отмывания денег на сумму около 9 миллиардов долларов. За это он получил около 69 миллионов долларов.

В феврале 2022 года Европейский Союз ввел персональные санкции против Ролдугина. В апреле он попал и под санкции Канады. В начале июня США внесли музыканта в списки санкций, предусматривающих запрет на получение визы, а также арест имущества и счетов в случае их обнаружения.

Украинские коллаборанты под санкциями

Под санкции попали и пять украинских предателей. Среди них четверо коллаборантов из Херсона – Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич. Все они принадлежат к так называемому "комитету за спасение за мир и порядок", который используют российские захватчики для установления оккупационной власти в Херсоне.

Под санкции также попали и Галина Данильченко – она согласилась на сотрудничество с оккупантами в Мелитополе. Но после работы украинских партизан в городе хотела бросить это все. Однако оккупанты не дали ей это сделать.

Что касается остальных санкций, то власти Японии ввели экспортные ограничения в отношении 65 российских и 25 белорусских компаний. А также объявили об эмбарго на импорт золота. Японским компаниям запретили оказывать услуги России по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовым услугам. Этот запрет начинает действовать с 5 сентября.

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