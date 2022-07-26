Сумма включена в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 год, где на Украину рассчитано в общей сложности 1 миллиард долларов расходов. О том, чего наши военные ожидают от американской инициативы обучения украинских пилотов, рассказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат на брифинге в "Медиа Центре Украина" 26 июля, информирует 24 канал.

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Ожидание ВСУ

Юрий Игнат отметил, что журналисты постоянно спрашивают, сколько украинских пилотов и где проходят подготовку. Однако пока у Воздушных сил ВСУ нет информации, что это вообще происходит.

Было решение американского правительства, вернее принятый законопроект о выделении 100 миллионов долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Вероятно, эти средства будут привлечены ранее, и это (подготовка пилотов – ред. 24 канал) произойдет раньше. Но речь идет уже о серьезном шаге,

– заметил Игнат.

Представитель Воздушных сил пояснил, что если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, это говорит о серьезности намерений Соединенных Штатов, и Украина все же будет получать авиационную технику.

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Вместе с тем Игнат отметил, что о конкретном типе самолетов пока говорить рано. Вероятно, обучение будет проходить на истребителях F15, F16, а может, и на других.

Поэтому сейчас информация о типе самолетов и об их количестве, которое будет передано, не обнародуется. Очевидно, продолжаются переговоры высшего военного руководства – это правительство, президент и Генеральный штаб, Министерство обороны. Очевидно, что идут постоянные переговоры, они не прекращаются. Пока решения такого мы не имеем, но очень надеемся, что оно будет принято положительно,

– подытожил спикер Воздушных сил ВСУ.

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