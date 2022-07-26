Про свіжі досягнення наших бійців розповіли у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Важливо Скоро на фронті з'являться супердрони розвідники Fly Eye та коптери на базі штучного інтелекту

Там зазначили, що після "зустрічі" з нашими воїнами окупанти не дорахувалися ще одного безпілотника.

Довідка. Максимальна швидкість дрона-камікадзе "Ланцет" становить 110 кілометрів на годину під час горизонтального польоту та 300 кілометрів на годину під час атаки цілі. Дальність дії складає 40 кілометрів.



ЗСУ збили безпілотник "Ланцет" / Фото з фейсбук Повітряного командування "Південь"

Україна отримає переносні системи для захисту від дронів

Як днями заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу Україні. Зокрема, НАТО надасть:

засоби безпечного зв'язку,

пальне,

медичне приладдя та захисні жилети,

обладнання проти мін, хімічних та біологічних загроз,

а також сотні портативних систем боротьби з дронами.

У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, покращити оперативну сумісність та зміцнити її інститути оборони та безпеки,

– наголосив Столтенберг.

У Мадриді лідери НАТО також домовилися про значне посилення нашої оборони та стримування, щоб відповісти на нові реалії безпеки.

"Ми також зміцнимо нашу здатність надавати підкріплення, в тому числі шляхом збільшення кількості техніки передового розгортання та військових поставок. Ми збільшимо здатність розгортати сили на передовій, такі як протиповітряна оборона, зміцнимо командування та управління, а також просуваємо плани оборони, за допомогою сил, призначених для захисту конкретних союзників", – підсумував він.