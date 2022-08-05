Такі дані станом на ранок 163 дня війни оприлюднив Генштаб ЗСУ. Цифри уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.

Актуально російським пілотам наказали повільніше гальмувати через брак запчастин до літаків, – ЗМІ

Втрати ворога в техніці:

  • танків – 1792 (+3),
  • бойових броньованих машин – 4032 (+6),
  • артилерійських систем – 950 (+4),
  • РСЗВ – 260 (+0),
  • засоби ППО – 123 (+5),
  • літаків – 223 (+0),
  • гелікоптерів – 191 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),
  • крилаті ракети – 182 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4),
  • спеціальна техніка – 83 (+0).

За добу українські військові залишили окупантів ще без 3 танків та 6 бойових броньованих машин. Урожайний був день для полювання на засоби ППО, їх знищили аж 5. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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Що відбувається зараз на Донбасі:

  • Ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
  • Мета росіян – заволодіти Соледаром та Бахмутом, а також розширити свої позиції на західних околицях Донецька.
  • На Бахмутському напрямку спроби ворога покращити положення успіху не мали.
  • Досі тривають бої на Авдіївському напрямку.
  • На Краматорському напрямку відбувались стрілецькі бої. росіяни обстрілювали лінію зіткнення із ствольної та реактивної артилерії, танків.

Дізнайтесь у відео, чому українські пілоти ввійдуть в історію: