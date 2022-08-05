Такі дані станом на ранок 163 дня війни оприлюднив Генштаб ЗСУ. Цифри уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.
Актуально російським пілотам наказали повільніше гальмувати через брак запчастин до літаків, – ЗМІ
Втрати ворога в техніці:
- танків – 1792 (+3),
- бойових броньованих машин – 4032 (+6),
- артилерійських систем – 950 (+4),
- РСЗВ – 260 (+0),
- засоби ППО – 123 (+5),
- літаків – 223 (+0),
- гелікоптерів – 191 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),
- крилаті ракети – 182 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4),
- спеціальна техніка – 83 (+0).
За добу українські військові залишили окупантів ще без 3 танків та 6 бойових броньованих машин. Урожайний був день для полювання на засоби ППО, їх знищили аж 5. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
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Що відбувається зараз на Донбасі:
- Ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Мета росіян – заволодіти Соледаром та Бахмутом, а також розширити свої позиції на західних околицях Донецька.
- На Бахмутському напрямку спроби ворога покращити положення успіху не мали.
- Досі тривають бої на Авдіївському напрямку.
- На Краматорському напрямку відбувались стрілецькі бої. росіяни обстрілювали лінію зіткнення із ствольної та реактивної артилерії, танків.
Дізнайтесь у відео, чому українські пілоти ввійдуть в історію: