Про наслідки обстрілів повідомив голова ОДА Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

Увага Нічний обстріл міст і ймовірне перехоплення стратегічної ініціативи: головне за 163 день війни

Наслідки обстрілів

У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Почалася пожежа на місцевому підприємстві – знищений автобус та кілька автівок. Жертв немає

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є зруйноване житло, виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих.

По Криворізькому району росіяни ударили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.