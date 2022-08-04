По Нікополю випустили 60 снарядів

Голова Валентин Резніченко зазначив, що російські війська двічі обстріляли Нікополь – на житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів". Про вибухи почали повідомляти близько 2 ночі. Попередньо, люди не постраждали.

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Один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір'ях сталися займання. Полум'я рятувальники приборкали,

– йдеться у повідомленні.

Обстрілом пошкоджено будівлі та техніку трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла залишились понад 3 тисячі нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Криворізькому районі є потерпіла

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади.

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лащук повідомив, що в Широківській територіальній громаді внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в будинку. Пошкоджено житлову і господарчу споруди. Одна жінка дістала ураження ноги.

В Карпівській громаді окупанти поцілили між населеними пунктами. Минулось без жертв і руйнувань. руйнувань.

Попередньо окупанти уже завдавали масових атак по Нікополю. Так, 31 липня російські окупанти випустили до 50 снарядів з "Граду" по місту та вдарили двома ракетами.

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