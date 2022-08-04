По Никополю выпустили 60 снарядов

Глава Валентин Резниченко отметил, что российские войска дважды обстреляли Никополь – на жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов". О взрывах начали сообщать около 2 ночи. Предварительно люди не пострадали.

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Один дом уничтожен, почти 50 – повреждено, задело и три десятка хозяйственных сооружений. На двух частных дворах произошло возгорание. Пламя спасатели погасили,

– говорится в сообщении.

Обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.

В городе перебиты две линии электропередачи. Без света осталось более 3 тысяч никопольцев. На месте работают аварийные бригады электриков.

В Криворожском районе есть потерпевшая

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую общины.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лащук сообщил, что в Широковской территориальной общине в результате вражеской атаки произошел пожар в доме. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Одна женщина получила поражение ноги.

В Карповской общине оккупанты попали между населенными пунктами. Прошло без жертв и разрушений.

Предварительно оккупанты уже наносили массовые атаки по Никополю. Так, 31 июля российские оккупанты выпустили до 50 снарядов из "Града" по городу и ударили двумя ракетами.

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