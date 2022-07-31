По информации ОВА по состоянию на 7:47 оккупанты из "Градов" выпустили по Никополю до 50 снарядов и две ракеты. По Зеленодольскому обществу Криворожского района россияне ударили из ствольной артиллерии.

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Обстрелы россиянами Никополя

В Днепропетровской ОВА сообщили, что в ночь на 31 июля россияне дважды ударили из "Градов" по Никополю. По жилым кварталам города всего ударило до 50 снарядов.

По предварительной информации, пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков зданий – повреждены. Также зафиксировано разрушение 7-и многоэтажек. В результате обстрелов задело школу, детский сад и несколько городских учреждений.

На местном автомобильном предприятии сгорели два автобуса, около десяти – повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод, на месте работают специалисты, чтобы восстановить сети.

Кроме того, утром по Никополю зафиксированы "прилеты" двух крылатых ракет. Информация о масштабах и разрушениях сейчас уточняется.

Последствия ударов российскими "Градами" по Никополю / Фото Днепропетровская ОВА

Криворожье

В этот же день враг попал по Зеленодольскому обществу Криворожского района. Обстрел россияне совершили с помощью ствольной артиллерии. Отмечается, что жертв или пострадавших в результате огня противника нет.

К слову, в Днепропетровской ОВА отчитались, что в остальных районах области ситуация на 7:47 была спокойной.

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