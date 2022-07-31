Первый обстрел начался сразу же после воздушной тревоги . По словам Сенкевича, тогда по городу прилетали кассетные снаряды, а в местах попаданий начались пожары.

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Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около 5 утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома,

– отметил Сенкевич.

Известно, что на местах прилетов возник ряд пожаров. Там работают спасатели.