Взрывы раздались буквально через 3 минуты после объявления воздушной тревоги. Перед этим в Николаеве возросло количество жертв после обстрела остановки .

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В Николаеве снова раздавались взрывы

Воздушная тревога в городе сообщила в 01:01 31 июля. Впоследствии ориентировочно в 01:04 в городе местные жители услышали взрывы.

В Николаеве слышны взрывы,

– сообщило «Общественное» .

Стоит вспомнить, что россия чуть ли не каждую ночь обстреливает Николаев.

Кроме того, воздушную тревогу в 01:07 объявили в Запорожье. Также "красной" Луганщина, однако тревога там продолжается с 4 апреля.

Коротко про обстріли Миколаєва

В ніч проти 30 липня у Миколаєві також лунала повітряна тривога та були вибухи. Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни випустили 10 ракет по житлових районах міста. Шестеро людей поранені, одна – загинула.

Вранці 29 липня російські окупанти атакували зупинку в Миколаєві. Там були люди. Сім загинули, ще 19 – травмовані.

Ввечері 29 липня Миколаїв атакували "Смерчами". росіяни влучили в елеватор і турбазу. Люди не загинули.

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