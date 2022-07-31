Вибухи пролунали буквально через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Перед цим у Миколаєві зросла кількість жертв після обстрілу зупинки.

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У Миколаєві знову лунали вибухи

Повітряну тривогу в місті повідомили о 01:01 31 липня. Згодом орієнтовно о 01:04 у місті місцеві жителі почули вибухи.

В Миколаєві чутно вибухи,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

Варто пригадати, що росія чи не кожної ночі обстрілює Миколаїв.