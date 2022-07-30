Зросла кількість жертв після обстрілу зупинки в Миколаєві

На жаль, такі атаки не можуть обійтися без жертв та постраждалих. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що кількість жертв зросла.​

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Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 року народження. Вчора вони перебували на зупинці громадського транспорту, в яку прилетів ворожий снаряд.

Сєнкевич повідомив, що загалом за медичною допомогою за вчора звернулось 19 осіб.

Атака 29 липня: коротко

Вранці 29 липня ворог обстріляв Миколаїв касетними боєприпасами. Попередньо було відомо про 5 жертв, ще з десяток – травмовані. Вибухи прогриміли вже після відбою, після цього сирени в області пролунали знову.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни вдарили поруч із зупинкою громадського транспорту.

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