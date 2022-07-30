Возросло количество жертв после обстрела остановки в Николаеве

К сожалению, такие атаки не могут обойтись без жертв и пострадавших. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что количество жертв возросло.

Главное Реакция Красного Креста на трагедию в Еленовке, обстрелы Харькова: главное за 156 день войны

Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 года рождения. Вчера они находились на остановке общественного транспорта, в которую прилетел вражеский снаряд.

Сенкевич сообщил, что всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек.

Атака 29 июля: коротко

Утром 29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами. Предварительно было известно о 5 жертвах, еще с десяток – травмированы. Взрывы прогремели уже после отбоя, после этого сирены в области раздались снова.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что россияне ударили рядом с остановкой общественного транспорта.

К теме – последствия ракетного обстрела Кропивницкого: