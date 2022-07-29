Першою – ще близько 09:00 сирени почула Миколаївська область. Згодом повітряна небезпека поширилась на території Кіровоградщини та Черкащини, після цього – про повітряну небезпеку попередили мешканців решти областей.

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У яких областях прозвучали сирени:

Волинська,

Рівненська,

Житомирська,

Київська,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Миколаївська,

Вінницька,

Хмельницька,

Тернопільська,

Чернівецька,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Луганська,

Львівська.

Зверніть увагу! О 09:40 у Миколаївській області повідомили про відбій.

Повітряна тривога вранці 29 липня / Скриншот з карти Вадима Клименка