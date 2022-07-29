Першою – ще близько 09:00 сирени почула Миколаївська область. Згодом повітряна небезпека поширилась на території Кіровоградщини та Черкащини, після цього – про повітряну небезпеку попередили мешканців решти областей.
Варто прочитати Ворог намагався наступати на Донбасі, але відступив: карта бойових дій станом на 29 липня
У яких областях прозвучали сирени:
- Волинська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Миколаївська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Тернопільська,
- Чернівецька,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Луганська,
- Львівська.
Повітряна тривога вранці 29 липня / Скриншот з карти Вадима Клименка