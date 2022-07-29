Першою – ще близько 09:00 сирени почула Миколаївська область. Згодом повітряна небезпека поширилась на території Кіровоградщини та Черкащини, після цього – про повітряну небезпеку попередили мешканців решти областей.

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У яких областях прозвучали сирени:

  • Волинська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Київська,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Черкаська,
  • Миколаївська,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька,
  • Івано-Франківська,
  • Закарпатська,
  • Луганська,
  • Львівська.

Тривоги 29 липня 2022Повітряна тривога вранці 29 липня / Скриншот з карти Вадима Клименка