Внаслідок обстрілу є багато руйнувань. Щонайменше 4 багатоквартирних будинки зазнали пошкоджень. Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
До теми Вночі росіяни випустили 10 ракет по житлових районах Миколаєва: є жертва й 6 поранених
Ракети пролетіли просто через дах багатоповерхівки,
– наголосила Гуменюк.
Що відомо про обстріл Миколаєва
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що постраждали будинки у двох районах міста. Там вибито вікна, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень встановлюють фахівці адміністрації районів та департаменту ЖКГ.
Проте Сєнкевич додав, що місто обстріляли не зі "Смертчів", а з "Торнадо-С". Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнював, що загалом окупанти випустили близько 10 ракет по житлових кварталах міста.
За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро – поранені.
Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича:
Обстріли Миколаївщини
Крім обласного центру, росіяни атакували й населені пункти у регіоні. Зокрема, у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом. Попередньо – це спрацювала ППО.
Загарбники обстрілювали Березнегуватську громаду. Крім того, під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування.
Спокійно було у Вознесенському та Первомайському районах.
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