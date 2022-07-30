Ворог обстріляв місто вчергове. Під атаку потрапив спальний район.

Є жертви та постраждалі

Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі, 30 липня, після 01:00 ворог обстріляв один із спальних районів Миколаєва. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро –поранені. Багатоповерхівки через цей обстріл мають значні пошкодження. Детальну інформацію уточнюють.

Крім того, були обстріли й в області вночі 30 липня. Як повідомив Кім, орієнтовно о 01:20 у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом. Попередньо – це спрацювала ППО. Уточнюють дані про постраждалих і пошкодження.

Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Рятувальники повідомили, що вночі 30 липня після обстрілу Миколаєва загорілась підсобка на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Пожежники погасили вогонь на площі 10 квадратних метрів.

Додатково на місцях обстрілу працювали співробітники поліції, медики та аварійні бригади АТ "Миколаївгаз" і "Миколаївобленерго".