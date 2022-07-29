Обстріл трапився під час повітряної тривоги. Її оголосили о 19:51.

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Снаряди прилетіли у приватний сектор

Ввечері 28 липня жителі Миколаєва почули чергові вибухи під час повітряної тривоги. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що трапилося влучання у приватний сектор.

Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки. На місце ворожого обстрілу виїхали рятувальники.

Снаряд розірвався біля приватного будинку: у Миколаєві показали фото вечірнього прильоту
росіяни обстріляли Миколаїв / Фото Олександра Сєнкевича

Сєнкевич зауважив, що один з ворожих снарядів влучив прямісінько в подвір'я приватного житлового будинку та вибухнув буквально за кілька метрів від нього.

У результаті чого обвалилась стіна і частина покрівлі. Також значні руйнування отримали два сусідні будинки,
– зазначив міський голова.

Внаслідок обстрілу в будинках навколо повибивало вікна і пошкодився дах. Попередньо, одна жінка зазнала поранень.

Снаряд розірвався біля приватного будинку: у Миколаєві показали фото вечірнього прильоту
Снаряд впав на подвір'я приватного будинку / Фото Олександра Сєнкевича

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Коротко про попередні обстріли Миколаєва

  • Пізно вночі 28 липня росіяни також обстріляли Миколаїв під час повітряної тривоги. Внаслідок цього руйнувань зазнали заклади освіти та житлові будинки. Окрім цього, постраждав охоронець міської школи.
  • Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету. Вона пошкодила складське приміщення. Своєю чергою, на території одного з приватних підприємств загорілись залишки шроту.
  • Ввечері 27 липня в Миколаєві також лунали вибухи, хоча повітряну тривогу не оголошували.
  • Зранку того ж дня ворог знову обстріляв місто. Ворожі боєприпаси поцілили по промисловій зоні та ремонтному підприємству.

Снаряд розірвався біля приватного будинку: у Миколаєві показали фото вечірнього прильоту
У будівлях повибивало вікна / Фото Олександра Сєнкевича

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