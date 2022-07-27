24 лютого 2022 року всередині чи не кожного українця запустилися процеси, які дрімали роками. Переселенка з Миколаєва Олена Кубік розповіла для проєкту 24 каналу СВОЇ про те, яких трансформацій почало зазнавати її місто після повномасштабного вторгнення окупантів.

Читайте до теми Коли поряд приїхали танки, вирішили втікати, – Олена про виїзд з Миколаєва і життя в Чорткові

Миколаїв став більш патріотичним

Олена розповіла про те, що раніше Миколаїв був дуже російськомовним. На жаль, у місті є частина мешканців, які вірять російським пропагандистам та чекають приходу путіна. З такими персонажами перестають спілкуватися навіть родичі.

Чоловік Олени у 2014 пішов на фронт добровольцем, а коли 23 вересня повернеться в Україну, до знову хоче стати до лав нашого героїчного війська. Його не спиняє навіть поранення та інвалідність. І якщо раніше в нього було дуже мало однодумців у Миколаєві, то зараз ситуація вже змінилася.

Люди стали більш патріотичними. Хто як може, так долучається до війни. Хтось волонтерить, інші пішли на фронт,

– розповіла Олена.

Також вона додала, що варто розуміти, що частина тих, хто виїхав за кордон, не буде повертатися та вже влаштовує своє життя в іншій країні.

Дивіться також – маріупольці почали чекати звільнення міста до Нового року: відео