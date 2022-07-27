24 февраля 2022 года внутри каждого украинца запустились процессы, дремавшие годами. Переселенка из Николаева Елена Кубик рассказала для проекта 24 канала СВОИ о том, какие трансформации начал претерпевать ее город после полномасштабного вторжения оккупантов.

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Николаев стал более патриотическим

Елена рассказала о том, что раньше Николаев был очень русскоязычным. К сожалению, в городе есть часть жителей, которые верят российским пропагандистам и ждут прихода путина. С такими персонажами перестают общаться даже родственники.

Муж Елены в 2014 году пошел на фронт добровольцем, а когда 23 сентября вернется, то вновь хочет стать в ряды нашего героического войска. Его не останавливают даже ранение и инвалидность. И если раньше у него было очень мало единомышленников в Николаеве, то сейчас ситуация изменилась.

Люди стали более патриотическими. Кто как может, так приобщается к войне. Кто-то волонтерит, другие ушли на фронт,

– рассказала Елена.

Также она добавила, что следует понимать, что часть выехавших за границу не будет возвращаться и уже устраивает свою жизнь в другой стране.

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