Як розповіла в ефірі інформаційного марафону начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, ракети С-300 мають велику руйнівну силу.

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Попередньо, жертв внаслідок обстрілів немає. Однак ворог уразив кілька об'єктів промислової та критичної інфраструктури.

Ворог обирає таку тактику, коли віяловим способом накриває максимальну площу, щоб руйнувати. І, по-перше, мета – зруйнувати дух миколаївців і впевненість у тому, що вони захищені,

– наголосила вона.

Начальниця координаційного центру Сил оборони Півдня підкреслила, що ці спроби є марними. Скільки б у росіян не було таких систем, українці вже вміють влучати у них.