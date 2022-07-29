Обстрел произошел во время воздушной тревоги . Ее объявили в 19:51.
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Снаряды прилетели в частный сектор
Вечером 28 июля жители Николаева услышали взрывы во время воздушной тревоги. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что произошло попадание в частный сектор.
Снаряды оккупантов повредили жилые дома. На место вражеских обстрелов выехали спасатели.
россияне обстреляли Николаев / Фото Александра Сенкевича
Сенкевич заметил, что один из вражеских снарядов попал прямо во двор частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него.
В результате чего обрушилась стена и часть кровли. Также значительные разрушения получили два соседних дома,
– отметил городской голова.
В результате обстрела в домах вокруг выбило окна и повредилась крыша. Предварительно одна женщина получила ранения.
Снаряд упал во двор частного дома / Фото Александра Сенкевича
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Кратко о предыдущих обстрелах Николаева
- Поздней ночью 28 июля россияне также обстреляли Николаев во время воздушной тревоги. В результате этого разрушениям подверглись учебные заведения и жилые дома. Кроме того, пострадал охранник городской школы.
- Также ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета. Она повредила складское помещение. В свою очередь, на территории одного из частных предприятий загорелись остатки шрота.
- Вечером 27 июля в Николаеве также раздавались взрывы, хотя воздушную тревогу не объявляли.
- Утром того же дня враг снова обстрелял город. Вражеские боеприпасы попали в промышленную зону и ремонтное предприятие.
В зданиях выбило окна / Фото Александра Сенкевича
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